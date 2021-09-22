台中市影視發展基金會執行長林筱淇22日在影展開閉幕片暨售票起跑活動指出，台中國際動畫影展邁入第7屆，讓台灣動畫站上國際舞台，也成功將台中行銷到全世界。（盧金足攝）

台中國際動畫影展10月8日登場，156部動畫精彩上映。（盧金足攝）

2021台中國際動畫影展10月8日至13日將在新時代凱擘影城登場，精選156部動畫，包括開幕片《我的陽光之地》與雙閉幕片《妖果小學－水果奶奶的大秘密》及《夜脊戰記》，影展更推出299元「競賽通行證」、499元「影癡通行證」影迷專屬套票，享一證看到底、銅板價看電影。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇22日在影展開閉幕片暨售票起跑活動指出，台中國際動畫影展邁入第7屆，讓台灣動畫站上國際舞台，也成功將台中行銷到全世界，今年「國際競賽」報名件數達到2716件，再創歷年新高，最後選出全球27個國家的69部精湛作品。

展節目總監張晏榕揭曉影展開、閉幕片，他指出，開幕片為法國安錫動畫影展評審團大獎得主《我的陽光之地》(My Sunny Maad)，以近期政權移轉的阿富汗為背景，描述西方女子嫁入中東傳統大家庭的故事，討論現代女性對於人權、性別、愛情、親情的想像。

閉幕片採「雙閉幕片」方式，除了首映本土原創3D動畫電影《妖果小學－水果奶奶的大祕密》，結合台灣水果及妖怪，將資深IP「水果奶奶」真人轉為動畫，化身為電影中的靈魂角色外，也安排今年入圍加拿大奇幻電影節及西南偏南電影節、被喻為動畫版權力遊戲的《夜脊戰記》(The Spine of Night)，呈現成人面向的暴力美學。

陪伴許多民眾長大的「水果奶奶」也驚喜現身表示，很榮幸《妖果小學－水果奶奶的大祕密》成為今年台中國際動畫影展閉幕片，過去是自己說故事、演故事陪伴小朋友，現在跟著時代變化，透過導演張永昌將真人變成動畫，如何將角色定位、讓故事立體化都是新嘗試。

影展期間及周邊活動辦理配合中央流行疫情指揮中心規範進行，10月8日至13日將在新時代凱擘影城放映61場動畫電影，包括12部國際口碑長片、144部短片。

9月24日中午12時起全台ibon售票系統開賣預售票，電影票券原價160元，預售期間享有100元優惠價；回饋影迷朋友，影展更推出限量100組299元「競賽通行證」、限量50組499元「影癡通行證」影迷專屬套票。

新聞局表示，影展選片指南也將於9月25日下午4時30分起在文心森林公園與圓滿戶外劇場接力舉辦，結合動畫體驗闖關活動及TIAF戶外大影院，放映迪士尼經典動畫電影《獅子王》，現場更安排金鐘獎最佳動畫節目《Food超人》主角帶動跳及動畫繪本說故事《Cabbage and Tyler》等活動。