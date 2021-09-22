中文姓氏眾多，有網友近日在網路上分享內政部的姓名統計數據，紀錄的總共有1832個姓氏，貼文一出引起網友熱烈討論。(陳怡誠攝)

中文姓氏眾多，有網友近日在網路上分享內政部的姓名統計數據，紀錄的總共有1832個姓氏，全台最大姓也隨之曝光，前十名分別是，陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，貼文一出引起網友熱烈討論。

一名網友昨（21）日在Dcard發文表示，他最近閒來無事跑去亂翻政府的一些統計資料，其中一個是內政部在107年編撰的全國姓名統計分析，因為原PO的姓氏不算常見，所以促使他去翻這個資料，結果讓原PO驚呼，「我的姓氏居然在前100名內！」。

內政部《全國姓名統計分析》資料指出，依據民國107年6月30日戶籍登記資料統計，全國總人口數為23574274人，姓氏數量共有1832姓，全國前十大姓依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，第一大姓陳姓人口數計有2627995人，占11.15％，其次林姓1960443人，占8.32％，再其次為黃姓1426788人，占6.05％，全國前五大複姓包括張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝，共22332人，占總人口數0.09％。

貼文一出引起網友熱烈討論，「想問大家覺得排名多少才是稀有姓氏呢」、「我姓朱，居然第33名！從小到大同姓氏的人遇不超過五個耶」、「原來呂在25名⋯」、「有些姓氏比我想像中的人數少，有些比我想像中的人數多」。