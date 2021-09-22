本土投顧大行看好，日月光投控（3711）營運迎來旺季，2022年首季更可望淡季不淡，且產能緊缺最快2023年才可望平衡，有利日月光投控產能利用率與產品組合，給予「買進」投資評等，調升目標價至156元。

投顧研究機構指出，第三季進入傳統旺季，日月光投控在東南亞的工廠受疫情影響有限，蘋果推出新款iPhone等產品，備貨需求強勁，其中，iPhone支援mmWave規格，對AiP的需求增加，預期AiP下半年出貨將逐季成長，打線、先進封裝、EMS產能均將維持滿載，累計7、8月營收達成率符合預期。

放眼2022年第一季，法人指出，雖仍將有季節性因素影響，預期客戶訂單將因應淡季調整，但並未出現客戶明顯砍單的現象，且產品規格升級，對封裝的要求或測試時間均有提升，營運可望淡季不淡。

另外，日月光投控維持2021年資本支出約20億美元的規畫，2021年新增打線產能的貢獻年增約15％，但打線機台交期仍維持在6～9個月，預期2022年封測產能仍將維持短缺，日月光90％的新增打線產能已與客戶簽訂長期供貨合約，將有助維持高產能利用率。