中秋節連假過後，台股反應假期間大陸恒大集團風暴衝擊，開盤重挫且收連六黑，失守「萬七」，外資擴大賣超並匯出資金，使得新台幣盤中貶破27.8元，終場收在27.782元兌1美元，創三周新低，貶值4.6分，為連續三個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量放大至13.06億美元。

外匯交易員指出，上周大陸暴發的恒大風暴衝擊，中秋節連續假期間繼續燒，台股難免受波及展開補跌，一開盤就大跌，一度慘摔438點之多，最後仍重挫350點，並跌破17000點至16925點，外資也擴大賣超新台幣354億元且匯出資金。新台幣一舉貶至27.8元價位，但出口商午後順勢進場拋匯，貶幅略見收斂。

外匯交易員認為，本周美英日三大央行舉行利率決策會議，全球關注美國聯準會（Fed）是否進一步釋出縮表相關訊息，或考量變種病毒嚴峻，可能衝擊經濟復甦，延後至11月發布，及大陸恒大集團事件，期待能出現化解的曙光，預料在情勢明朗前，外資將是延續保守觀望態度，短線新台幣應是偏弱整理格局居多。