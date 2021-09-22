振興五倍券數位券勢如破竹，不僅五倍券本身的綁定已在今日全面突破去年三倍券的紀錄，八大部會加碼的1236萬份券種，今日更上演「爆量登記」，尤其是經濟部所推出，數位綁定不抽籤而採取「先到先贏」的面額每張500元的好食券，據金融圈人士透露，好食券在今日下午3點左右的勾選綁定數量已破142萬份，以此速度估計，400萬份的好食券可能不等下週，本週五之前就會被提前領光。

而根據經濟部統計整個數位券的綁定，截至下午1點，個人綁定人數約80萬戶，其中，行動支付約26萬戶，信用卡約49萬戶，另外電子票證超過5萬戶，而共同綁定的統計則接近20萬人，其中，信用卡約11萬人，電子票證約1500人、行動支付約8萬4千人，因此整個五倍券的合計行動支付、信用卡、電子票證等全體數位綁定人數在中午時已快破百萬人。

此次八大部會所推出的加碼券種，絕大部分都要抽籤，好食券可說是例外，也因此使民眾為此不得不「趕早鳥」，這種驚人的熱潮可說始料未及。而其他七大部會的加碼券種，也同步出現綁定登記熱潮，要隊等抽籤，其中，與台灣pay綁定的i原券、地方創生券，截至下午1點，各已綁定登記快33萬份、超過145萬份，而所有八大部會的加碼券種，截至下午1點，勾選登記的數量已接近1361萬人次。

據業界人士透露，去年三倍券的數位比重只有10%，因此經濟部原本以今年能達到20%為目標，設定了400萬份發放，但如今看來，數位綁定的熱潮空前，顯然經濟部所準備的400萬份完全不夠用，會不會再加碼，現在外界都在矚目。

熱門的不只好食券，其他券種的登記也人潮洶湧，截至1點，最多的前三大，分別是國旅券、農遊券、動滋券，全都是跟觀光旅遊有關，分別已有超過227萬、225萬、219萬登記人次。