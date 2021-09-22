影展開閉幕片《我的陽光之地》《夜脊戰記》國際強片獨家放映《妖果小學－水果奶奶的大秘密》本土3D原創動畫強勢登場

｢2021台中國際動畫影展｣，今（22）日舉辦公布開閉幕片暨售票起跑記者會，由台中市影視發展基金會執行長林筱淇偕同影展節目總監張晏榕等影人一同出席，為24日中午即將開賣的預售票進行宣傳造勢。記者會上並同步公布本屆影展開、閉幕片，分別為今年法國安錫動畫影展評審團大獎得主《我的陽光之地》（My Sunny Maad），以及本土原創3D動畫電影《妖果小學－水果奶奶的大秘密》與今年入圍加拿大奇幻電影節及西南偏南電影節《夜脊戰記》（The Spine of Night）。其中《我的陽光之地》以及《夜脊戰記》皆是台灣首映，而《妖果小學－水果奶奶的大秘密》更是世界首映之作，都會在台中獨家放映，勢必將在預售開賣時掀起搶購熱潮！

做為閉幕片之一，由張永昌執導的本土原創3D動畫電影《妖果小學－水果奶奶的大秘密》，故事結合台灣水果及妖怪，將資深IP「水果奶奶」真人轉為動畫，化身為電影中的靈魂角色。而以扮演水果奶奶聞名、深受大小朋友喜愛的「水果奶奶」，更在記者會中驚喜現身，與電影中的動畫人偶庫倫、嘎嘎在現場歡樂唱跳，帶動熱鬧氛圍讓參與人員驚喜連連。

閉幕片《妖果小學－水果奶奶的大秘密》水果奶奶驚喜現身記者會現場，片中小妖嘎嘎與庫倫人偶帶來精彩的歌舞演出。

在台中市政府新聞局及台中市影視發展基金會共同推動下，台中國際動畫影展今年邁入第七屆。台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，台中國際動畫影展不僅成為台灣動畫影迷年度盛會，更是讓台灣動畫業界站上國際舞台，與世界各地的優秀動畫創作者交流與競爭的最佳平台。今年「國際競賽」報名件數達到2716件，再創歷年新高，最後選出來自全球27個國家的69部精采入圍作品，喜歡動畫創作的影迷朋友們一定不能錯過！

本屆影展節目總監張晏榕在記者會上，也揭曉今年影展開、閉幕片。開幕片為甫獲安錫國際動畫影展評審團大獎，首度於台灣放映的《我的陽光之地》，以近期政權轉的阿富汗為背景，描述西方女子嫁入中東傳統大家庭的故事，本片除了讓觀眾認識神祕的伊斯蘭教國度外，更針對現代女性內心對於家庭、愛情、自我有許多的討論；閉幕片則採雙閉幕片方式，帶給影迷朋友更多的選擇。除了首映本土原創3D動畫電影《妖果小學－水果奶奶的大秘密》外，另安排入圍兩大影展肯定，被喻為動畫版權力遊戲的《夜脊戰記》，呈現成人面向的暴力美學史詩，著重在架空奇幻世界裡的魔法與戰鬥的狂放視覺呈現。

新聞局強調，今年疫情蔓延，但影展期間及週邊活動辦理，均會配合中央流行疫情指揮中心規範，緊守防疫措施下進行。影展將於10月8日至10月13日在新時代凱擘影城舉行，共有12部國際口碑長片、144部短片，將在6天影展中放映61場。9月24日中午12點起全台ibon售票系統開賣預售票，原價160元於預售期間享有100元優惠價。為了回饋影迷朋友，影展更推出「競賽通行證」只要299元、「影癡通行證」只要499元等影迷專屬套票，享一證看到底、銅板價看電影的超值優惠。

風車圖書出版有限公司副理許文勝(左起)、鄭功進議員服務處蔡明昌主任、羅廷瑋議員服務處石國勳主任、影展策展人張晏榕、台中市影視發展基金會執行長林筱淇、《Cabbage & Tyler》創辦人安東尼、水果奶奶、閉幕片《妖果小學－水果奶奶的大秘密》導演張永昌、橘子布著色藝術有限公司總經理江希宜與執行長王呈豪，邀請全國影迷一起到台中參與動畫盛會。

另外影展選片指南也將在9月25日下午4點30分起，於文心森林公園與圓滿戶外劇場接力舉辦，結合動畫體驗闖關活動及TIAF戶外大影院，將放映闔家觀賞的迪士尼經典動畫電影《獅子王》，現場更安排金鐘獎最佳動畫節目《Food超人》主角帶動跳和動畫繪本說故事《Cabbage and Tyler》等活動。更多影展精彩片單及周邊活動詳情，請至台中國際動畫影展官方網站(twtiaf.com )及FACEBOOK粉絲頁(facebook.com/tiaf.taichung )查詢。

邁入第七屆的台中國際動畫影展，每年規劃的短片徵件競賽，提供得獎者高額獎金，鼓勵台灣青年動畫創作者踴躍創作，增加台灣動畫與國際創作者交流的好機會。另台中市府為協助求職者及青年順利就業，也積極推動各項就業促進措施，因應疫情「台中市獎勵青年就業計畫」放寬應屆畢業生請領資格，並提供線上視訊諮詢服務，讓青年可透過多元就業促進措施，釐清職涯方向。台中市就業服務處官網（www.eso.taichung.gov.tw）