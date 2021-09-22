櫃買中心22日表示，紅馬集團公司（紅馬-KY，代號2928）上櫃普通股股票自10月22日起終止櫃檯買賣。
櫃買中心表示，紅馬集團公司因以股份轉換方式，與RH Cayman Corp.進行股份轉換暨反三角合併後成為RH Cayman Corp.之母公司RH株式會社百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自10月14日起停止該公司有價證券交易，並自10月22日（股份轉換基準日）起終止紅馬公司有價證券之櫃檯買賣。
櫃買中心22日表示，紅馬集團公司（紅馬-KY，代號2928）上櫃普通股股票自10月22日起終止櫃檯買賣。
櫃買中心表示，紅馬集團公司因以股份轉換方式，與RH Cayman Corp.進行股份轉換暨反三角合併後成為RH Cayman Corp.之母公司RH株式會社百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自10月14日起停止該公司有價證券交易，並自10月22日（股份轉換基準日）起終止紅馬公司有價證券之櫃檯買賣。
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