全台姓氏眾多、無奇不有，你曾聽過特別的姓氏嗎？日前一名網友在Dcard上分享內政部官網上的「姓名統計分析」，發現全台竟然多達1832種姓氏，前十名排行榜也跟著曝光，引起熱議。此外，這份統計還收錄了各年代的名字排行榜，不禁讓人想起那些年的菜市場名。

收錄在內政部的姓名統計分析，全台前20大姓氏有「陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊、許、鄭、謝、洪、郭、邱、曾、廖、賴、徐」，其中「陳」穩居第一，而異體字也分開統計，而「黃」及「黄」兩姓氏，足足相差了75名，讓網友直呼超酷。另外還公布了全國前五大複姓，「張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝」，合計22332人，占全台總人口數 0.09％。

(圖片來源／內政部)

(圖片來源／內政部)

有趣的是，該篇統計還公布了「各世代前三大取用名字」的表格，就是民眾俗稱的「菜市場名」，熟悉的名字出現在排行榜，是不是腦海裡立刻浮現多張面孔呢？數據以出生年份區分，五、六年級男性以「志明、志偉」，女性以「淑芬、淑惠」居多，等到七、八年級男性名字則開始變換成「家豪」，女性則是「雅婷」居冠，觀察變化會發現每20年為一個變換期，直到現在90年後出生的小孩們，父母親熱愛替自己的孩子取名「承恩、宥廷」，「宜蓁、詠晴」等如偶像劇裡男女主角的夢幻名字，快來看看自己或朋友們有沒有上榜吧。

(圖片來源／內政部)

內政部公布琳瑯滿目姓氏與名字，意外釣出許多同名同姓的人，笑稱自己是菜市場名，也看出一個世代取名字的習慣與變化，讓人十分好奇接下來10年的冠軍會是誰。