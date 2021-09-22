警方當場查扣木棒和鋁棒各2支、鐵管1支。（警方提供）

離島小金門在中秋節下午發生聚眾鬥毆事件，金城分局長林英煌據報火速從金門本島帶隊跨海奔赴青岐關帝廟現場，以優勢警力當場逮捕2名主嫌並將2名傷者送醫，趁亂脫逃的1人也在當晚通知到案。全案依聚眾鬥毆和傷害罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，這場震驚地方的打群架事件，起因於2派平日即互看不順眼的人馬，最近又因1樁友人被毆的調解糾紛發生不快，20日先互嗆並相約次日中秋節下午於青岐關帝廟談判。

警方據報即由到任才數日的金城分局長林英煌率同偵查隊長劉華泰等人，搭船跨海奔赴小金門協同烈嶼分駐所員警共14人，兵分3路在青岐村周遭一帶搜索。迄下午16時果然發現雙方人馬在關帝廟廣場3打2火拼，現場棍棒齊飛十分混亂。

警方隨即以優勢警力包抄嚇阻，當場逮捕洪姓、李姓男子，並將另2名受傷的洪姓男子送醫，另還有1洪姓男子趁亂逃離，晚間自行到金門醫院就醫後，由警方通知到案。

警方當場查扣木棒和鋁棒各2支、鐵管1支，傷者都是挫傷，包紮後均無大礙，現場逮捕的洪、李2人於檢方偵訊後，則各以3萬元交保候傳。全案由警方進一步深入追查，嚴防再有破壞地方安寧情事。