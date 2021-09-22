放寬機組員檢疫的「3＋11」措施，被形容為疫情破口，立委陳椒華今(22)日質詢該決策說法反覆，衛福部長陳時中回應，「我就承認我講錯了，我不能講錯一句話嗎？」引爆網友怒火，更有網友列舉出陳時中過去曾說過的幹話，並問大家聽到哪一句話感到最生氣。

陳椒華今日在立法院詢問，決定3＋11的會議到底是誰主持的？會議記錄到現在也沒有，有誰參加也不知道，確定是陳時中主持的嗎？陳時中回應，那天他在立法院確實說錯話，第二天也跟大家澄清了，「我就承認我講錯了，我不能講錯一句話嗎？」

對此，一名網友在PTT上發文指出，陳時中擔任中央流行疫情只會中心指揮官已近2年，雖然自己現在聽到陳時中的一些話已經不太會生氣，但他仍想詢問大家的看法，「那當初你各位聽到哪句幹話最生氣啊」，原PO還整理了陳時中的10大金句：

1、小明「自己選擇的國籍，現在自己就要承擔」

2、「我敢說世界怎麼跟得上台灣啦」

3、「超前部署」、「校正回歸」

4、「我敢說現在買不到」

5、「疫苗買夠了」+「晚了我們就不要了」

6、「人與人的連結」

7、「粗暴言論duck不必」

8、「沒有會議紀錄」

9、「我負責」

10、本日熱騰騰：「我就不能講錯一句話？」

對此，其他網友們紛紛回應，「每一句」、「有人在我面前說上面那任何一句幹話，都會想直接給他幾巴掌」、「我敢說就是買不到，超快被打臉笑死」、「塔綠班就是要讓他坦完仇恨再踢掉」、「他絕對句句經典，政治人物典範」、「不要太不滿，看到真的爆氣」。