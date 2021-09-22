高雄市農業局今天啟動鼓勵民眾與企業團購蓮霧，解決短期間蓮霧外銷受阻的燃眉之急。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

針對大陸禁止台灣蓮霧、釋迦輸入，高市府農業局表示，蓮霧目前雖非盛產季，但農業局已即刻啟動行銷高雄蓮霧，擴大內需，並加強外銷，鼓勵民眾與企業團購，除利用現有水果外銷通路打開大陸以外的國際市場，同時針對台灣大型通路展開合作推廣，並結合電商平台大力行銷，將高雄蓮霧上架讓民眾選購農業局也於今天啟動鼓勵民眾與企業團購蓮霧，媒合業者認購蓮霧，解決短期間蓮霧外銷受阻的燃眉之急；高雄市韓八韓日烤肉鍋物餐廳立刻率先認購300公斤蓮霧，今天將認購的六龜蜜風鈴蓮霧送到市區餐廳給客人享用。

農業局也於今天啟動鼓勵民眾與企業團購蓮霧，媒合業者認購蓮霧，解決短期間蓮霧外銷受阻的燃眉之急；高雄市韓八韓日烤肉鍋物餐廳立刻率先認購300公斤蓮霧，今天將認購的六龜蜜風鈴蓮霧送到市區餐廳給客人享用，業者連立堅表示，除餐廳水果區使用，還會再繼續認購，並將同步義賣將所得捐出來協助農民。

高雄全市蓮霧種植面積約為405公頃，預估今年產量4847公噸，其中六龜栽種蓮霧面積約344公頃，占全市之85％，蓮霧9成以內銷為主，外銷部份早分散大陸以外市場，包括新加坡、加拿大。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄市長期推展與經營農產品外銷，高雄首選香蕉、芭樂、蜜棗與玉荷包荔枝都已深耕國際市場，農業局持續輔導農會與合作社分散貿易風險，善用既有通路、順勢擴大與加強日本與新加坡合作，並輔導蓮霧分散大陸以外的其他國家，其中以新加坡及加拿大兩大市場已成為高市蓮霧的重要外銷市場，市府也將配合中央政策，擬定完整產銷措施，穩定蓮霧價格。

張清榮說，感謝韓八餐廳率先響應企業認購蓮霧來協助農友，農業局除利用現有水果外銷通路打開大陸以外的國際市場，另一方面健全國內產銷市場，預定於今年11至12月蓮霧盛產期，於國內百貨公司與大型連鎖購物通路積極行銷高雄蓮霧。

農業局指出，高雄首選電商平台已上架「蜜風鈴蓮霧」禮盒販售，歡迎民眾上「高雄首選電商平台」 https：／／www.khagri.org.tw／ 選購，支持國產水果的精品。