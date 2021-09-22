花3萬2千元布置的生日會場，椅子也掛上紅色布幔。（翻攝爆料公社(官方粉專專屬)）

紅色布幔配上金色英文字氣球。（翻攝爆料公社(官方粉專專屬)）

有網友大手筆慶生，花了3萬2千元請人布置生日派對會場，不過到了現場一看，卻讓人傻眼，只見現場不只大紅布幔高高掛，就連椅子也披上紅色布幔，宛如婚宴會場，讓他忍不住問：真的值這個價錢嗎？眾多網友也相當誠實，直言花的冤枉，還有人認為「很像紅包場」。

一名網友在《爆料公社》發文：「我很好奇，這樣的佈置會場需要32000嗎？如果是我太俗氣，不懂得行情，我真的願意虛心接受大家的批評，就這一桌，沒有包含菜色！」。

只見網友分享的照片中，「大紅幔布高高掛」，要不是牆上的紅字看到生日兩個字，還真以為是50、60年代婚宴場景，但卻又出現金色英文氣球Happy birthday，還有香檳和生日蛋糕的氣球，「又紅又金」呈現一種相當奇特的混搭風格。

不少網友相當誠懇地回應原PO：「說真格的還真是有夠－－聳，隨便擺個兩樣都比這個好」、「應該有包含場地那些吧！談的時侯會跟你們討論過才對阿！純佈置要32000是鑲金膩？」、「行情我是不知道多少，但佈置的很差啊！」、「認真覺得有點冤枉，而且…很像紅包場」、「場地佈置？貴在氣球跟工資吧！不過32000很貴.....」。