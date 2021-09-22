衛福部長陳時中今日在立法院回答立委質詢時稱，去年9月BNT才進入第二期準備第三期試驗，當時誰敢說敢買？政府絕對沒有意識形態或阻止。對此，資深媒體人陳揮文痛批，高端也沒做三期阿！

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等官員今（22）日赴立院就疫苗整備進行專案報告。民眾黨立委賴香伶追問，當初東洋要採購BNT，是否因意識形態而錯失機會？執政黨遲遲不願召開疫苗採購調查小組會議，也不讓立委行使調閱權力，蘇貞昌現在還在這裡說三道四，沒有人會相信。

陳時中反駁「台灣採購疫苗進度沒有比較慢」，東洋採購BNT事件是談判沒有成功，現在當然可以說要買3千萬劑BNT，但去年9月BNT才進入第二期準備第三期試驗，當時誰敢說敢買？政府絕對沒有意識形態或阻止。

陳揮文22日在《新聞大白話》痛批，高端也沒做三期阿！陳時中心虛，欺負第一次當立委的人！PTT網友也認為，「政府眼中就只有高端」、「真的是把大家當白癡在騙」、「到現在政府一劑BNT都沒買」、「如果是國民黨執政，綠○早包圍衛服部了」！