疫情趨緩拚振興，中台灣百貨積極透過改裝提升競爭力，新光三越台中中港店、台中大遠百不約同進行四樓大規模改裝，引進精品、設計師品牌，而中友百貨則引進肉桂捲專賣店「捲捲人生」搶攻外帶美食商機。

不受疫情二、三級警戒影響，百貨精品業逆勢成長，台中大遠百坦言在疫情洗禮下，精品業績已佔全館營業額60％，而新光三越台中中港店長許宜敬表示，今年1到9月精品有兩位數成長，從轉機中獲得啟示，大規模進行女裝樓層改裝。

新光三越台中中港店4樓斥資破億元大改裝，重新開幕首日請來凱渥名一同展演最新流行趨勢。（馮惠宜攝）

許宜敬分析，百貨消費族群傾向限量、獨創性商品，尤以精品、設計師名品以及珠寶最受女姓消費者青睞，此次中港店4F以「高端時尚x奢華珠寶x星級美饌」為改裝重點，匯集超過26家獨家品牌，集結日本、美國、義大利以及台灣等國際級當代設計師服飾品牌，不只滿足上班需求，連居家、派對服飾、配件一應俱全且可一次購足。

並且網羅日系名品I PRIMO、Festaria、銀座白石，以及紐約頂級車工鑽石LAZAR等珠寶品牌，打造全台最齊十大品牌珠寶專區。此外，也引進米其林排隊名店，包括名人坊粵菜，而被喻為火鍋界精品LV橘色涮涮屋，即將在11月進駐。

台中大遠百4樓女裝改裝主打「時尚設計、獨家款式、自我風格」，集結溫慶珠、黃淑琦、J＆NINA等設計師品牌，更特別引進以永續發展為訴求的未來電動自行車品牌BESV。

另，中友百貨也引進「捲捲人生」肉桂捲專賣店，店裏有至少15款不同口味的奶油肉桂捲，包括：花生、檸檬乳酪、藍莓、草莓、白蘭地蘋果、太妃糖、核桃等多種口味，要以外帶美食突破餐飲業因內用受限受到的衝擊。