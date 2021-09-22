國民黨立委鄭正鈐今在立院質詢，抨擊政院3＋11報告盡是讚嘆院長，就是不承認3＋11是破口。對此，行政院長蘇貞昌說，不是事實就不能承認。衛福部長陳時中則說，報告已經提出，要是覺得理由不好，或者是不承認，你就要舉出反證。至於萬華、蘆洲疫情從何而來？陳時中說，美國認為是從中國來的。

行政院長蘇貞昌今赴立院進行新冠疫苗接種、整備、受害救濟專案報告並備詢。國民黨立委鄭正鈐質詢時指出，上週政院提出3＋11的調查報告，內容盡是感恩部長、讚嘆院長，就是看不到虛心檢討，難道8百多人死亡，還不忘繼續造神？到底5月份本土疫情爆發的破口是不是來自「3＋11」政策？為何行政院就是不願承認？

對此，蘇貞昌說「不可以承認」，「因為不是事實就不能承認」。陳時中則說，沒有證據證明是這個原因(指3＋11)，所以不是這個原因。

鄭正鈐追問，所以政院就是不曉得破口在哪嗎？如果不是3＋11造成破口，請問萬華、蘆洲疫情從何而來？要求行政院不該死鴨子嘴硬。

未料陳時中卻說，諾富特的7個員工、3個家屬染疫後都沒有往外擴散，經檢驗1千多人，證明這一波有守住，「目前世界衛生組織正在調查源頭，而美國認為是從中國來的。」

陳時中說，他無法知道每一個感染源，所以有不明感染源，這可能從檢疫者、從偷渡者，有很多很多原因，「報告已經提出來了，已經講了理由，你要是覺得理由不好，或者是你不承認，那你就要舉出反證。」

鄭正鈐不滿的說，難道政院只要想推託責任，就把問題歸給不明原因，好像說是「隕石掉下來、石頭蹦出來」，這就是行政院的答案？陳時中仍說，目前你找不到關聯的證據證明病毒是從桃園延伸到萬華，從萬華衍生到諾富特也沒有證據，不明來源當然有可能是坐飛機，從海上坐船偷渡來都有可能啊。

陳時中說，如果每一個感染都有答案，疫情不會到今天這個樣子，全世界都在共同承擔。