在金融市場周一陷入劇烈震盪之後，聯準會這次決策會議所面臨的挑戰將是如何讓安撫市場的不安情緒，但同時承認其寬鬆貨幣政策將準備邁出退場的第一步。

聯準會將在美東時間周三下午結束為期兩天會議結束，會後將發布政策聲明以及季度經濟和利率預測。之後聯準會主席鮑爾將召開記者會說明。

市場普遍預期該美國央行將透露正在為啟動縮表做準備。目前聯準會每月購買1,200億美元的美國公債和抵押貸款擔保證券，做為緩解新冠疫情衝擊的貨幣激勵措施。

貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder認為聯準會將釋出已經討論過縮表計畫的訊息，但應該不會提供其他相關細節，「我想聯準會可能提供一個在11月或12月開始縮減購債規模的政策框架。而近來市場的震盪或中國的情勢是否影響他們的想法？我想他們會討論這些事，但我仍然認為這不會影響他們的退場計畫」。

Rieder預期一旦啟動縮表，聯準會將以每月減少購買100億美元美國公債和50億美元抵押貸款擔保債券的速度收水。

Columbia Threadneedle多元資產策略部門主管Anwiti Bahuguna 認為驅動市場的可能不是縮表這件事，周三市場最關注的焦點應該是聯準會的經濟和通膨預測，以及其呈現利率預測的「點陣圖」。

市場已經普遍預期聯準會的資產購買計畫即將開始退場，但其利率預測仍是一個重大的未知數，而這將取決於聯準會對通膨的預期。

聯準會在6月會議上將今年的個人消費支出（PCE）通膨預測從2.4%大幅調升至3.4%，並將核心PCE通膨預測從2.2%上修至3%，但也預期PCE通膨指數將在2022年回落至2.1%。

此外，在聯準會6月的預測報告中，央行決策官員預期將在2023年前首度升息，並在當年度升息兩次，儘管仍有出現變化的可能性。

兩名聯準會官員日前預期第一次升息可能落在2022年，而許多市場人士則押注聯準會將提前於明年底前調升基準利率。

Bahuguna表示，如果我們看到兩三個央行決策成員改變想法，那可能成為一個偏向鷹派的意外發展。聯準會官員不可能去掉這些利率預測的「點」，因此可能的風險在於2022年和2023年的點陣圖將出現更多的利率「點」，於是市場會開始認為升息周期將於明年啟動，這將成為一個不利於股市表現的「鷹派」訊息，並可能導致美國公債殖利率曲線的短天期利率上揚。

她並表示，在6月份的預測報告中，2022年的預測「點」有所增加，這令人感到驚訝，顯示部分聯準會官員認為通膨升高不僅是暫時（transitory）現象。如果有更多聯準會決策官員認為高漲的通膨會持續更久，這種風險可能再次發生。

聯準會主席鮑爾雖一再強調通膨急升只是暫時現象，但部分央行官員已經提出不同的看法。

貝萊德全球固定收益投資長Rieder不認為聯準會將改變2022年的利率預測，儘管將首次公布對2024年的利率預測。他表示，這些長期預測經常會變動。

Rieder認為聯準會將強調債券購買計畫的結束不代表即將升息，使這個縮表行動看起來更為溫和。但債市的關注焦點仍在升息預測和通膨情勢。

美國銀行美國短期利率策略部門主管Mark Cabana表示，鮑爾可能盡最大努力讓縮表和升息兩大行動脫鉤，「且基於近來疲軟的數據，我們認為聯準會可能下修今年的成長預測，而基於近來的通膨情勢，聯準會可能調升通膨預測，但真正的重點在於點陣圖。我們預期2022年還不會升息，但2024年的升息次數將增加，預期2024年將額外升息3次」。