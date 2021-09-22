談戀愛切莫亂槍打鳥，搞懂自己喜歡的類型或需求，才能順利找到真愛，搜狐網命理專欄點名，射手座、雙魚座、雙子座的人天性花心，面對感情常常用情不專，總是三心二意，明明還沒正式進入熱戀期，心裡就已經打算要分手，相當不可靠。

▍1.射手座

射手座的人天生好動貪玩，在感情上有點花心，可能上一秒還在喜歡，下一秒就覺得膩，更會開始討厭對方，令人難以分辨他們到底是不是真心的。射手座的人很容易感動也很好哄，但他們直覺很不準，需要花費很多時間來證明感情，但當他們在猶豫的時候，心裡的那份好感早已被沖散，常常還沒開始交往，曖昧的氛圍就已經消失。

▍2.雙魚座

雙魚座是個真性情的人，非常感性又熱愛追求浪漫，可說是感情中的花痴，甚至可以同時喜歡上好幾個人，常常很快速地產生感情，也能夠在短時間內討厭一個人。有時在交往初期或互相了解的階段，就已經對對方失望，他們會單方面宣布結束感情，讓人完全猜不透。

▍3.雙子座

在戀愛關係中，雙子座的人很注重新鮮感，若太輕易追到手，他們反而會不懂得珍惜，總認為得不到的才是最好的，常常吃著碗裡，惦記著鍋裡。因此，在還沒有正式進入到愛情裡，雙子座的人就已經在心裡悄悄放棄對方，想法說變就變，有時就連他們都搞不懂自己的心思。