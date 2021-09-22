雲林縣東勢鄉胡蘿蔔裝櫃啟航，進軍星國最大超市NTUC。（張朝欣攝）

雲林縣政府為縣內農產品拓展外銷通路，上半年媒合雲林縣農會與農產貿易宜捷威公司，打通國際外銷管道，累計已外銷超過百噸蔬菜；22日媒合VDS活力東勢公司，將1000箱（10噸）胡蘿蔔、500箱（4噸）彩色胡蘿蔔出口至新加坡的NTUC超市，搶攻新加坡民眾的味蕾。

張麗善表示，最近台灣的釋迦、蓮霧面臨出口受挫問題，東勢胡蘿蔔成功出口到新加坡，無疑為農民打了1劑強心針，也了解到雞蛋不能放同個籃子。雲林茂谷柑即將採收，縣府會為未雨綢繆，積極開拓新市場通路，協助農民紓解產銷壓力。

張麗善指出，縣府為穩定縣內農產品產銷，持續拓展內外銷通路，今年已累計媒合銷售高麗菜807公噸、鳳梨433公噸，另近期推廣文旦行銷，媒合縣內文旦銷售超過5500箱，約28公噸，金額超過825萬元。

活力東勢公司總經理王文星說，東勢果菜生產合作社創立的活力東勢品牌，契作的農場遍及雲林、彰化、宜蘭等地，胡蘿蔔年產量達9000公噸。活力東勢致力落實生產履歷與農藥控管，已取得歐盟的 GLOBALG.A.P.驗證，保證安心美味。

宜捷威農產公司總經理林延蓉說明，東勢的彩色胡蘿蔔於今年3月開始外銷新加坡，起初試水溫只出口10箱，慢慢增加為50箱、100箱，現在終於可以獨立裝櫃外銷，未來會持續協助雲林將更多優質蔬果推上國際市場。

縣農業處處長吳芳銘指出，雲林縣是全台最大的蔬果生產地，台灣屬於淺碟市場，農產品的產銷問題一直存在，亟需透過內外銷分流來穩定農產品產銷，因此縣府積極媒合縣內優質的農產品，開拓外銷通路擴大新商機，22日裝櫃的14噸胡蘿蔔正是最好的範例。