美國總統拜登當地時間21日在聯合國大會一般性辯論中發表演講，稱「我們並不尋求新冷戰」，表示美國準備與任何國家合作，共同面對挑戰，還指「即使我們在其他領域存在嚴重分歧」，外界解讀為針對中國，中國外交部表示，解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發。

中國外交部發言人趙立堅在22日的例行記者會上強調三點。

他說，第一，和平發展，合作共贏是當今時代潮流和各國共同心願，國際社會每個成員都應恪守聯合國憲章的宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，堅持共商、共建、共享，摒棄小圈子和零和博弈。

第二，解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸淩，更不能打著所謂規則的旗號破壞國際秩序，制造對抗和分裂，而應恪守互利共贏的合作觀，拆除各類貿易投資技術的高墻壁壘，營造包容普惠的發展前景。

第三，中國是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，公共產品的提供者，我們將繼續以中國的新發展為世界提供新機遇，「希望有關國家能夠跟上時代潮流，客觀、理性看待中國和中國的發展」。