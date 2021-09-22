彰化縣政府22日起至10月14日重陽節前夕發放重陽敬老禮金，預計發放人數約22萬2063人，維持1000元，百歲人瑞加碼到１萬元。（吳敏菁攝）

彰化縣政府22日起至10月14日重陽節前夕發放重陽敬老禮金，預計發放人數約22萬2063人，維持1000元，百歲人瑞加碼到１萬元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府22日起至10月14日重陽節前夕發放重陽敬老禮金，預計發放人數約22萬2063人，維持1000元，百歲人瑞加碼到１萬元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府22日起至10月14日重陽節前夕發放重陽敬老禮金，預計發放人數約22萬2063人，維持1000元，百歲人瑞加碼到１萬元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

重陽禮金來了！ 彰化縣65歲以上長者已佔全縣人口17％以上， 今年重陽節為10月14日，彰化縣政府22日起至10月14日重陽節前夕發放重陽敬老禮金，預計發放人數約22萬2063人，維持1000元，百歲人瑞加碼到1萬元。多數鄉鎮採雙軌制，匯款及現金發放並行，預估今年採匯款長輩人數將達6成。

彰化縣長王惠美表示，去年彰化縣百歲人瑞有209名，今年已增至有237名，今年度滿百歲人瑞102人、逾百歲人瑞135人，最高齡為戶籍在秀水鄉的梁李險阿嬤，已高齡112歲，本縣除致贈百歲長者禮金1萬元及養生禮品1份外，並發放衛生福利部金鎖片，祝福長輩們吉祥長壽。

彰化縣今年度結婚滿70週年白金婚夫妻計152對，結婚滿60週年鑽石婚夫妻計1049對，共計1201對，夫妻能相互扶持超過70年，是人生一大福氣，也是家庭美滿幸福的基石，為表達由衷的慶賀，本府致贈每對夫妻禮金新臺幣3000元及禮品（紀念相框）1份。

王惠美表示，彰化縣已然是長壽大縣，要長壽也要幸福，希望建構老少都喜歡的宜居彰化，上任以來，社區照顧關懷據點自150個增加至近300個，未來目標希望能在589個村里社區都能有1據點，讓長輩在社區中接受電話問安、關懷訪視、健康促進及餐飲服務等在地化服務。

彰縣府表示，規劃多項政策，除了向中央爭取到的7案長照衛福大樓正在積極規劃興建中，包括北斗、員林、大城、芳苑、二林、埤頭及竹塘，並持續擴建日照中心、巷弄長照站、家庭福利中心、社區公共托育家園、育兒親子館等多元社會服務專區，建構老幼共學的好所在。此外，積極推動長青學苑、敬老眼鏡專案、假牙補助、獨居老人緊急救援服務、關懷訪視及電話問安服務，及預防失智症長輩走失的守護BBCall，許長輩一個幸福安全的未來。