Bob Jian簡國彥於T FASHION時尚基地品牌聯合展演，展示其作品。（T FASHION提供）

Just in XX周裕穎於T FASHION時尚基地品牌聯合展演，展示其作品。（T FASHION提供）

疫情對各產業影響甚鉅，也使時尚展演數位化的趨勢加速，T FASHION時尚基地執行長溫筱鴻，17日匯集基地近70個服裝、設計、版型品牌舉行聯合展演，並首度加入鞋履、包款、飾品等品牌一同參與此次的時裝大秀，另外因應疫情與不斷進步的數位技術，本次大秀結合虛擬秀場與實體服裝秀以線上結合線下的方式完成本次時尚大秀。

此次秀上可看到設計東奧中華隊戰袍的台灣設計師周裕穎的作品。其擅長融合古今中外衝突元素，服裝帶有品牌設計師幽默玩味的他，此次以繽紛、浮誇的花朵大衣抓眼，並利用胸前大量的金屬飾品帶出一絲搖滾叛逆氣息;而演藝圈御用設計師BOB Jian 設計師簡國彥，則把百搭的黑白配，玩出閃亮色彩，外層的黑白漸層外套閃亮出場，內搭飄逸的白色襯衫，隨著模特台步律動，讓人留下深刻印象。

T FASHION時尚基地匯集14所大專院校、設計師、品牌，企圖打造時尚、服裝產業鏈結的平台，其創辦人溫筱鴻盼能趁著快時尚熱潮漸衰的時機，向消費者推廣「時尚訂製」的概念，讓更多好設計被看見，同時也希望為追求個人風格的消費者們，找到更符合自身的時尚提案。