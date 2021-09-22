台北某知名飯店健身房莊姓教練，被女同事指控性騷擾，遭檢方起訴，他堅稱自己清白，認為工作受此事影響，損失慘重，反告女教練求償42萬元。台北地院認為，莊男未經同意觸碰女同事，甚至有環抱動作，已逾越一般同事肢體接觸的界限，遂判莊男敗訴，可上訴。

莊男主張，女同事誣指他涉嫌性騷擾，2018年5月間向飯店申訴，並到派出所報案，侵害他的名譽權，害他被調任餐廳服務員，收入減少，開設個人工作室的計畫也受挫，故求償薪資減損14萬4000元、工作室計畫延宕損失7萬6000元及慰撫金20萬元，總共42萬元，並要求出具道歉函回復他的名譽。

女同事則說，莊男在健身房櫃台碰觸她的頸、肩、背部肩胛骨、腰及臀部，甚至從正面環抱，有監視器畫面為證，她深感被冒犯，還因此在其他同事面前委屈哭泣，且莊男已遭檢察官起訴，她所說的都是實情。

合議庭勘驗監視器畫面時，莊男就自己的行為解釋稱，女同事說中暑不舒服，他才幫忙紓解與緩壓，另他以為女同事脖子上有髒東西，只是用手指頭撥掉，沒有用整隻手去摸，環抱時碰到女同事的背、臀，則是在指導深蹲動作。

但合議庭認為，案發時女同事正在處理手邊事務，或是與其他同事談話，感覺被摸後立刻回頭查看，從這個反應可知，女同事沒有同意莊男碰她，莊男的行為已逾越一般同事之間或指導健身動作的必要程度。

此外，女同事提告性騷擾，檢方雖一度處分不起訴，後因查得新證據，重啟調查後逆轉起訴莊男，目前正由北院刑庭審理中，可見女同事指控屬實，申訴、報警是尋求救濟的自衛行為，難認侵害莊男名譽權，合議庭因此駁回莊男的請求。