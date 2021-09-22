史丹佛大學弗利曼．斯伯格里國際研究所（FSI）軍事安全政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro），近日投書《紐約時報》；文中指出，兩岸近日有許多跡象讓人擔心北京即將對台動武，不論是軍機擾台、五角大廈的警告，還是大陸領導人習近平日漸升級的言論；但基於美國已騰出雙手、北京的戰略機遇期消失、阿富汗成為北京後院的問題，以及台灣半導體優勢等等，美軍撤出阿富汗絕對不會促成北京攻打台灣。

儘管批判拜登自阿富汗撤軍的人認為，美軍抽身會鼓勵北京動武。畢竟，撤軍意味著軟弱、不願堅持與放棄贏得戰爭勝利，而這些都是北京再考慮是否對台動武的因素。

※美國自中東地區騰出雙手

但作者認為，真相是美軍撤出反而讓北京的戰爭規劃者投鼠忌器，而不敢對台動武。首先，北京會直接面對自中東地區騰出雙手的美國。北京的政治目標為「中華民族偉大復興」，即恢復大陸做為世界強權的地位。透過研究過去世界大國興衰史，顯示華府的嚇阻將阻止大陸成為強權。

對北京而言，幸運的是美國在阿富汗、伊拉克的泥淖，已消耗他們注意力與精力長達20年。大陸趁此修建由北京到義大利沿線的公路與港口，刺激國內經濟發展，擴張地緣政治影響力。

一消一長下，美國則將大量資源投入反恐戰爭。就當北京忙著在南海興建軍事基地，強化軍事精準打擊能力的同時，美軍則拼命與叛亂分子交戰、拆除即製爆裂物。

正因為阿富汗戰爭，北京才能漸漸增加在國際舞台的影響力、削弱國際規範、拉攏國際組織，以及擴大領土控制。作者認為，這只是因為偶然的運氣；畢竟，當時美國深陷阿富汗與伊拉克，無法以有意義的方式阻撓北京戰略。

※北京戰略機遇期消失

換言之，阿富汗戰爭的落幕讓北京的戰略機遇期消失。當然，論者會提到過去10年內，雖然阿富汗戰爭仍持續中，但美國總統早已嘗試重返亞洲。歐巴馬政府於2011年宣示，「我們會將重心重新轉向亞洲」，川普總統的國安團隊更將與北京的大國競爭列為首要任務。

不過，這些都是耍耍嘴皮子而已，並沒有具體實際行動。從阿富汗撤軍來看，拜登的確將國家安全的優先項目重新調整。甚至，集中力量加強美國關鍵權力，進而與北京在戰略競爭中交鋒更是他撤軍的主因之一。

隨著大陸在南海的擴張與軍事化，陸印邊界發生的致命衝突，香港與新疆問題的發酵，這些都反映出大陸愈來愈自信且咄咄逼人。特別是北京在台海周遭軍事活動激增；2020年北京軍機侵犯台灣更創下空前紀錄，空軍演習的規模與複雜程度也與日俱增。與此同時，習近平還警告任何妄想欺負大陸的外來勢力都將「撞得頭破血流」，任何朝台獨的努力都將遭到「堅決粉碎」。

※美具體作為讓對台承諾更可信

傳統美國對台政策是戰略模糊，即不明確承諾在大陸犯台時保衛台灣；不過，如何讓美國對台承諾更為可信，並擴大對陸的軍事嚇阻，則是美國政策制定者與專家正想破頭的事情。近日對台7.5億美元軍售，就是在這樣脈絡下的產物；加上邀請台灣出席民主峰會會議，再再激怒北京。

※阿富汗為北京後院帶來安全問題

像《環球時報》等媒體，不斷的宣傳美會像拋棄阿富汗與越南一樣，再次拋棄台灣。換言之，撤軍會削弱美國對台灣的支持訊號。然而，華府告別阿富汗反而為大陸的後院帶來安全問題，並分散北京與華府競爭的注意力。透過東道國提供安全部隊或私人安全承包商，甚至是利用他國軍事存在而大搭便車，北京得以保障自己在全球的利益。

更進一步說，北京不太會像美國一樣，仰賴自己的軍事權力來保障海外利益；不如說華府犯下的過錯，也就是過度倚賴海外軍事干預來推動外交政策目標，這是北京要極力避免的錯誤。

如今，阿富汗已不再有可靠的安全力量存在，這個北京擁有重大經濟與商業利益的地區無疑會走向更不穩定。甚至，中南海還擔心阿富汗衝突會蔓延至新疆，畢竟北京在新疆的作法引起國際社會與伊斯蘭世界的不滿。

※台灣半導體

北京認為，索馬利亞的教訓會讓華府不願援助台北；但事實上是阿富汗這樣戰略意義不明顯的國家，美國還介入長達20年，遑論台灣；如今台灣有龐大的經濟規模與半導體產業，這些對美國有著極重要的戰略意義。如果台灣遭到大陸侵犯，美國在東亞盟友國家將視為北京世界秩序的來臨，其將對此做出反抗。這些對謀台的北京來說，都不是樂見的消息。

※北京的軍事弱點

當然，兩岸之間的地理距離，讓北京擁有主場優勢；加上遠遠超過台灣的武器庫、比美國更容易取得國內支持，這些都是大陸的優勢。事實上，想贏得台海戰爭，北京必須快速形成既成事實，使美國來不及反應。

隨著戰爭時間愈長，美國的優勢也會愈大。第一，大陸的生產與製造中心都會成為美國的打擊目標，而美國本土卻相對安全。畢竟，大陸的傳統武器射程很難打到美國。第二，北京對境外石油與天然氣的倚賴程度更高，更容易受到美國斬斷供應鏈的影響。由於戰爭就在亞洲，亞洲貿易勢必中斷，北京的經濟損失更嚴重。不需要20年，這些因素會發揮作用。

事實上，拜登與習近平通話凸顯出，即使是戰爭，美國有意願也有資源對抗北京的攻擊；也因此，雙方在談話中確保競爭不會走向衝突。因此，認為阿富汗撤軍會刺激北京犯台，實屬無稽之談。