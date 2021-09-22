由韓國遊戲公司ACTION SQUAR研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（22）日宣布近期將於台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、紐西蘭、澳洲等同步推出國際版本，即日起展開Android版預註冊及事前登錄，凡參與活動的玩家，就有機會抽中iPhone 12 Pro Max、ASUS ROG Phone 5s、限量週邊商品與MyCard點數等多項大獎！

《三國BLADE：再戰》同步釋出首支形象宣傳影片：

遊戲製作總監申龍澈先生（신용철）表示，非常高興能以原廠直營的方式，為全球玩家帶來《三國BLADE：再戰》這款作品，團隊將努力聆聽玩家的心聲與建議，提供更好的遊戲體驗及內容，期待能得到台灣玩家的支持喜愛。

韓國超過300萬下載神話《三國BLADE：再戰》

《三國BLADE：再戰》是ACTION SQAURE以Unreal虛幻引擎開發的重點遊戲，除了結合三國志原創劇情，重現近百名三國傳奇武將，遊戲更設計超過200種技能打法，打造出「一騎當千，萬夫莫敵」的爽快戰鬥！《三國BLADE：再戰》先前在韓國上市推出，創下300萬下載佳績，並登上雙平台遊戲暢銷榜前五名，深獲玩家人氣好評。

Android版預註冊及事前登錄同步開跑

即日起啟動Android版預註冊及事前登錄，參加活動除了可獲得大量寶玉與金幣之外，達指定人數還可得到「周瑜」、「大喬」、「小喬」等稀有人氣武將。此外，官方並特別加碼獨家好禮回饋台灣玩家，只要完成事前登錄，就有機會抽中iPhone 12 Pro Max、ASUS ROG Phone 5s、限量週邊商品及MyCard點數！

參加事前登錄加碼抽iPhone、電競手機等好禮

《三國BLADE：再戰》官方粉絲團即日起正式上線，更多活動訊息將陸續釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！