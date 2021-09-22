北市議員簡舒培、潘懷宗22日質詢，北市府去年因應後疫情時期推出的「安心旅遊振興計畫」及「台北外宿節」執行成效慘澹，民眾重遊率竟與計畫目標落差超過5成，且外宿節的剩餘票券也逾6成。台北市長柯文哲說會檢討，台不過北市旅行商業同業公會理事長吳志健澄清，活動是為讓「北北基宜桃」等外縣市共好，與觀傳局都有相關補助紓困方案。

北市府去年投入超過1.5億辦理安心旅遊振興計畫及台北外宿節等活動，觀傳局為吸引外縣市民眾前來台北觀光，推出包含「北北基好玩卡」交通券、伴手禮、溫泉券等旅遊禮包，原目標吸引4萬旅客再返台北一遊、重遊率可達8成，但經審計處核算，實際重遊率僅慘澹的27.4％，與目標值相差超過5成。

台北外宿節系列活動，觀傳局為招募特約旅宿而斥資275萬餘元，購買4000多張的旅宿票券，作為摸彩及宣傳活動贈品，但經半年執行，竟還剩餘超過2400多張、總價約167萬元的票券，剩餘量超過6成，再被審計處要求檢討改善。

柯文哲答詢，他早上就知道此事，因疫情影響，台北燈節等很多活動都取消，北市不會浪費掉，回去會檢討，到底還剩多少券。北市觀傳局長劉奕霆表示，都有搭配活動在舉辦，因受到疫情，很多延遲，會檢討，這次熊好券不會這麼嚴重。

觀傳局表示，剩餘的北北基好玩卡將待疫情趨緩後，運用、贈送於後續相關活動；而今上路的熊好券則由市府統一規劃，將鼓勵民眾踴躍在台北消費，協助因疫情受創的各行各業。

吳志健表示，去年「台北GO了沒」，針對所有消費者在北市旅遊補助，有2天1夜，並在合法的餐廳用上一餐，串聯台北的夜市跟商圈，這是一直都在倡導，用團體旅遊帶出效應，遊樂區、餐飲營隊等，整個觀光產業串起來，旅行社可規畫旅遊商品品質，還有遊覽車、領隊等都串再一起。

吳志健說，活動雖應針對北市居民，但因希望與其他縣市共好，不能只放在台北，因此也有規畫北市2天1夜「加宜蘭、花蓮、新竹旅遊」，甚至還有新北東北角到基隆，也串接整個北北基宜桃，各縣市共好。

吳志健說，重點當然是以北市為主，可將北市居民帶到外縣市，外縣市旅客也帶到北市，對於北北基宜桃一日生活共同圈，有很大的經濟效益，這就是他和觀傳局溝通規畫的紓困補助方案；「非台北市民也可，全國國民都可參加，帶動旅遊消費！」

他強調，這個出發點，是共好的概念，帶動旅遊餐飲業者，才是最大的目的，懷念的行程回憶，讓整個經濟就站起來，針對這波疫情影響了各行各業，今年是否舉辦還不知，但北市今年會有其他像熊好券等規畫。