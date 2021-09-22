國民黨主席選舉，日前第二次政見會在台中登場，四位候選人大打罷免台灣基進陳柏惟「刪Q牌」；民進黨祕書長林錫耀今表示，國民黨已經走入令人搖頭的一種風格、姿態，不曉得未來國民黨的主席上任之後，會不會回復到正常，願不願意回應主流民意的期待。

林錫耀說，陳柏惟不是民進黨，是台灣目前在國會席次最小的一個政黨，叫台灣基進黨，國民黨雖然在中央是最大在野黨，基層實力堅強，居然容不下一位最小在野黨的國會議員陳柏惟。

他指出，但是他也感受到，這段時間，國民黨已經不是過去跟主流民意互相呼應的主流政黨，已經不顧台灣的主流民意，提出許多讓人不解的主張，甚至也做出跟主流民意扞格的這種行為，比上周五立法院，包圍主席台，不讓蘇院長上台，沒有達到在野黨監督施政的目的；又中國最近片面無預警宣布禁止台灣兩種水果進入中國市場，國民黨這幾位候選人，也對中國不敢多吭一聲，反而指責政府。

他表示，作為執政黨，總希望在野黨能夠理性問政，能夠有效的來監督執政黨施政，這些民進黨非常歡迎，不過真的很擔心，如果照這樣發展下去，未來台灣的政局可能會越來越亂，台灣政局一亂，不論經濟、社會、文化、教育，各方面也都一樣受到干擾，那絕非全民之福。