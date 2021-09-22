中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，雖然入行不久，但憑著E罩杯好身材和激似高雄市議員黃捷的臉蛋一炮而紅，有「兇版黃捷」的封號。近日有節目製作單位突襲她的香閨，還被「綁」進攝影棚，私下熟睡的一面全被錄下。

節目《綜藝大熱門》企劃女明星起床真面目單元，派饒舌歌手兼YouTuber「美麗本人」溜進林襄的房間，拉開門簾就看到一件米白短褲掛在上面，他賊笑說：「避邪用的！」走到床邊，馬上看到林襄正躺著睡覺，白色小可愛跟棉被融入一體，一條美腿恰好露出來，引人遐想的睡姿讓「美麗本人」小聲驚呼：「這有穿衣服嗎？好over.」把林襄從睡夢中吵醒後，又拿棉被把女方五花大綁架進車子，林襄嚇得大喊：「我們要幹嘛？」一聽要去錄影，連忙求饒「我還沒化妝」，仍被關上車門開走。

林襄睡覺時被突襲偷拍。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

抵達攝影棚，裹著棉被的林襄直接被抱進來，吳宗憲好奇問：「你怎麼從家裡被這樣扛出來，你好像滿享受這樣？」林襄給了無厘頭的答案：「還滿有趣的，沒有被綁架過。」被LULU笑虧有「抖M」特質。此時，「美麗本人」質疑素顏的林襄似乎跟完妝有落差，她本人馬上否認，站到照片前甜笑給大家比對，除了氣色稍微暗沉，其他地方並沒有太多差別，她也大方公開睡覺的怪癖就是一定要把雙手抬高，說這樣可以很快地入眠。

林襄素顏和完妝差別不大。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

林襄睡覺一定要把手抬高。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）