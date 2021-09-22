振興五倍券今（22日）開放數位綁定，微風銜接已開跑的周年慶祭出五倍券「放大七倍」優惠活動，10月8日起凡在微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站使用5000元五倍券參加7倍返還活動，可獲微風積點禮遇會員點數6萬點，等同購物金6000元，同時可兌換價值超過1000元的專屬五倍券來店禮，等於用5000元得到7000元，還可享會員專屬點數5倍回饋、滿千元送點數等。

微風廣場Simmons Beautyrest 舒柔枕1對，原價4800元、特價2400元，限量20對。（微風提供）

10月12日至25日微風積點禮遇會員於微風5館，使用電子或紙本五倍券單筆消費滿2000元，可抽GEORG JENSEN萬元行李箱；期間會員憑五倍券消費還享點數5倍送。10月7日至20日於5館交易並首次使用Breeze Pay完成購物，單筆每滿1000元回饋1000點，每會員最高回饋5000點。

另，10月12日至11月25日會員持BreezePay單筆滿5000元可抽獎，周周抽iPhone 13，共抽7台。活動期間館內也推出多款五倍折扣商品，以及餐飲優惠活動，讓五倍券效益更加乘。

微風南京詩肯柚木53009SKOTT收納架，原價1萬5600元、五倍券特價1萬元。（微風提供）

微風松高POLAR LIGHT Tom Ford墨鏡，原價2萬元、特價1萬元，限量10支。（微風提供）

微風信義CREED暮光香氛保養組，原價1萬6160元、五倍券特價1萬5000元。（微風提供）

微風南山GOLDEN GOOSE全球獨家限量SNERKERS LOVE經典款衛衣，原價1萬1800元、特價5900元。（微風提供）