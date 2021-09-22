入秋後首波東北風將在周五(24)影響台灣，東半部、基隆北海岸、大台北地區降雨機率會稍微高些，白天高溫也會降低2到3度。目前關島東方海面有一熱帶性低氣壓，預估周六(25)前有機會成為今年第15號颱風「電母」，不過路徑將朝日本南方海面移動，對台無直接影響。

氣象局課長林秉煜表示，明天天氣與今天類似，依舊是上午炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，各地高溫約33-35度，其中台北市、新北市、桃園市、嘉義縣市地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷、花蓮縣縱谷有36度以上高溫出現機率，要多加留意。

林秉煜指出，明天入夜後東北風稍微增強，基隆北海岸、恆春半島降雨機率升高一些，周五到下周日(26)受東北風影響，東半部、基隆北海岸、大台北地區降雨機率會高些，白天高溫會下降2-3度，預估下周日後風場轉為偏東風，屆時東半部降雨機率增，西半部則為午後雷陣雨。

另外，今天下午2時關島東方海面有一熱帶性低氣壓生成，預估周六前有機會增強為輕度颱風「電母」，不過朝西北方移動後4到5天後將往北往日本南方海面移動，對台無直接影響。