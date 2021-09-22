今年動滋券使用方式限在「做運動、看比賽等運動產業類別店家」，排除去年可用來購買體育用品的選項。(教育部提供)

行政院振興五倍券今（22日）上午開放進行綁定，八大部會也推出限量加碼，將於10月起開始為期4週抽籤，週週都有中籤機率。但有民眾勾選完才發現，今年體育署推出的「動滋券2.0」使用對象竟排除體育用品，讓不少網友直呼後悔。

五倍券綁定於今天上午9時開跑，除了經濟部加碼的400萬份「好食券」只要進行數位綁定，就能免抽籤領取，其他7款加碼券則需要進行4週抽籤，每人每週都有中籤機率，最多有機率抽中4張券。

今年教育部體育署延續去年振興加碼內容，推出面額500元的線上電子錢包「動滋券2.0」，共有200萬張將進行4輪抽籤，幸運中籤的民眾可以到提供做運動、看運動賽式等相關服務店家消費。

然而，有網友發現，今年動滋券使用方式限在「做運動、看比賽等運動產業類別店家」，也就是說，只能用來報名運動課程、參與運動活動、運動場館消費或參觀運動賽式，排除去年可用來購買體育用品的選項，因此並不能到運動用品店消費。

不少網友支持今年動滋券排除體育用品，認為這樣才能真正振興到體育產業。(摘自教育部臉書)

對此，就有網友到教育部臉書詢問「這次不能購買體育用品嗎？」不少人就留言表示支持，認為這樣才能真正振興到體育產業。「零售業你們可以用五倍券去支持，動滋券留給真正想運動的人吧」、「覺得今年這樣的安排比較適當，也是鼓勵大家多嘗試更多不同的運動，資源會比較能夠進到體育產業」、「這次的動滋卷才能真正幫助各個場館跟球隊，支持！」但也有人質疑，「鄉下沒有國民運動館及健身中心，抽到了能怎麼用？」