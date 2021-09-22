台中地檢署盧姓女檢察官，因案件太多，將承辦的1起違反著作權法，偽造開偵查庭、被告未到資料，遭台中高分檢業務檢查時察覺抓包，盧女坦承造假，法務部檢察官人事審議委員會決議核予警告之行政監督處分。

任職檢察官逾20年的盧女，2年前曾因趕結案，錯失陪伴母親最後時間，她2019年承辦一起違反著作權法案件，未按規定在3個月內開偵查庭，卻在「台中地檢署檢察官辦案進行簿」、「台中地檢署點名單」，不實偽造去年7月3日與9月29日開偵查庭，被告沒有出庭的紀錄。

台中高分檢署去年10月進行業務檢查時，察覺有異，發交台中地檢署調查，盧女接受調查時坦承偽造，中檢認為她涉犯刑法213條的公務員登載不實罪，但考量盧無前科且坦承犯行，深表悔悟，給予緩起訴處分，須支付公庫15萬。

法務部檢審會認為，盧辦理偵查案件，涉有虛偽進行、延遲送審及遺失原本情事，決議核予警告之行政監督處分。