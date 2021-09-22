疫情下，配戴口罩防疫的日常，已成為不少人習慣的「時尚穿搭」，或者展現心情、分享訴求的聰明方法。聯合國年度大會在21日於美國紐約登場，台灣自1971年退出聯合國以來，重返國際舞台困難重重，但驚喜的是帛琉友邦外交官竟然在會中配戴印有兩國國旗的口罩，讓青天白日旗意外重返聯合國，成為焦點。

帛琉是台灣在亞太地區的邦交國之一，疫情期間在台灣發動國家口罩隊的協力下，台灣曾2020年4月贈與太平洋4友邦口罩（帛琉、吐魯瓦、馬紹爾群島、諾魯），此外也多次聯合官方與民間力量，贈與熱像儀及相關醫療器材；先前也發起台帛旅遊泡泡，在疫情下試圖共同來振興經濟，呈現台帛友好的關係。

日前，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）曾為了台帛旅遊泡泡事宜訪台，他當時就配戴著印有台灣國旗以及帛琉國旗的口罩現身。在21日聯合國大會中，惠恕仁是戴著有花紋的黑色口罩出席，但他身旁的外交官Jonathan “Cio” Isechal（首圖左下）則是配戴著先前惠恕仁訪台時配戴的同款口罩，讓青天白日旗在聯合國大會總辯論會場的直播中，無預警現身。

除了「口罩助攻」，帛琉總統惠恕仁也在聯合國大會總辯論會場中表示，全球都仍在對抗新冠肺炎疫情，不僅要對第一線醫療人員、致力研發疫苗、治療方法的學者、科學、家企業等，來對抗疫情的業者致謝，也要對疫情下曾給予援助的友邦致謝，包含美國、台灣、日本、澳洲，曾經分享疫苗、個人防護衣、檢測設備，以及關鍵的訓練，來讓帛琉面於疫情之苦（疫情發展至今帛琉僅有5例確診），並且能讓80%人民都能注射疫苗，並對於友邦的慷慨致謝。

帛琉惠恕仁在聯合國總辯論大會中感謝台灣，並且再度提到期待聯合國能將納入台灣。（圖／路透）

帛琉總統不僅在演講中向曾在疫情中給予援助的友邦表達誠摯感謝，他也特別點名台灣在防疫上的表現，不僅在國內防控得宜，也向帛琉伸出援手，讓雙方在醫療、經濟、國際領域等都能持續有深化關係。他強調，期待聯合國系統能夠接納台灣，因為台灣將會作為一個有價值的貢獻者，對於聯合國的體系帶來幫助。

#UNGA76 General Debate Live - (USA Iran China & More) 21 September 2021

聯合國大會將舉行為期一周，在疫情陰霾仍在的前提下，193個聯合國會員國中，約有1/3國家領袖實際出席，包含美國總統拜登、南韓總統文在寅等都親自出席，其餘則是以視訊會議方式出席，包含中國大陸國家主席習近平在內。

本次聯合國大會是拜登上任後首次在聯合國發表演說，他指出美國將會推展積極外交行動、在軍事上採取克制的做法；他認為全球共同面臨著「決定性的十年」，在此期間各國要共同面對新冠肺炎疫情、全球變遷與網路威脅等議題，他連帶指出美國也將採取更強而有力的措施來對抗氣候變遷的影響。