立法院今(22日)進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟」專案報告，立委賴香伶指出，台灣出現疫苗荒源自於政府的「三無」政策，去年政府錯失東洋採購3千萬劑BNT疫苗是否為疏失？衛福部長陳時中當場反駁「去年9月BNT還未過三期，當時仍在第二期實驗，一次要買3千萬劑，誰敢說敢買？」。對此，藥師林士峰質疑，2家國產還沒做完二期，五月底的時候，政府就各買500萬劑了，陳時中又為什麼敢買？

賴香伶質詢指出，疫苗專案報告只有薄薄十頁，上次「3+11」專案報告也只有12頁報告，行政院長蘇貞昌也當過國會議員，卻如此不尊重國會，行政院上下態度傲慢，就是從院長開始，不過蘇貞昌也當場表示「過去我當立委時，行政院一向如此」。

賴香伶提及，我國疫苗到貨有半數都依賴捐贈，疫苗採購何時可以公開？蘇院長曾承諾等疫苗採購執行完畢後就公開，如今疫苗採購預算執行率才63%，一半的疫苗是靠贈送，預算執行難達100％，衛福部長陳時中回應，疫苗採購合約受限於內容，必須等預算執行完畢，「能公布就公布」，蘇貞昌則說，疫苗採購都照契約走，契約中都有要求，屆時會依照立法院的要求揭露。

對於BNT疫苗採購過程不公開，陳時中回應說，東洋要採購三千萬劑是去年八、九月時，沒有人敢買，因為當時仍在第二期實驗，賴香伶怒批「去年買疫苗的國家都是傻瓜嗎？」當時決策如果有錯誤，就應該承認思慮不周，種種問題都凸顯疫苗採購黑箱、不透明，疫苗施打進度緩慢的問題。

對於陳時中說法，林士峰22日在臉書PO文質疑陳時中，「高端跟聯亞還沒做完二期，五月底的時候，政府就各買500萬劑了，又為什麼這個就敢買呢？」。