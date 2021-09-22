國家交響樂團現任藝術顧問、下一任音樂總監準．馬寇爾，本周末將帶領樂團開啟演奏柴可夫斯基作品。（國家交響樂團提供）

國家交響樂團樂季開始，小提琴家林品任將再度挑戰柴可夫斯基小提琴協奏曲。（國家交響樂團提供）

拿起小提琴是大賽金獎得主的演奏氣勢，拿起麥克風，風采與歌喉皆不輸金曲獎歌手王力宏，下了舞台，在校園裡是教授小提琴的專任助理教授，30歲的小提琴家林品任，在教職與演奏生涯之間努力取得平衡，本周末將再度為台灣觀眾演奏高難度曲目，世界四大小提琴協奏曲之一的柴可夫斯基小提琴協奏曲。

林品任表示，這是他從小學琴就很嚮往演奏的曲目，「我曾經幻想自己站在台上演奏這首曲目的模樣，或是對著小提琴大師海飛茲的錄音版本演奏，這是我非常喜歡的曲子。」

柴可夫斯基小提琴協奏曲寫於1878年，在首演過後，一度被藝評人漢斯利克評為「具有臭味的作品」，為此，作曲家曾非常洩氣，好在有小提琴家布羅茲基的演奏與推廣，後人才有機會聽見這首技巧高超又旋律美妙的樂曲，也被樂界歸為四大小提琴協奏曲之一。

林品任出生於1991年，來自台中，是美國印地安納波里斯國際小提琴大賽金牌得主，日本仙台國際音樂大賽冠軍。他表示，這首協奏曲帶著他成長，「柴可夫斯基的內心世界很豐富，他不同樂種的曲子，都很有個人特色，這是我持續努力學習的部分。」

樂團協奏將由指揮家準．馬寇爾帶領國家交響樂團演奏，馬寇爾表示，「這首小提琴協奏曲，有很多小提琴家和樂團之間的對話，對我而言，這是一首很優雅且講究的作品，呈現出獨奏者與樂團間的對話。」

疫情下要同時維持教職與演奏生涯並不容易，林品任表示，他還在嘗試尋找平衡點，目前學生的課程也在開學前先安排上課，10月之後出國巡演也會持續和學生保持聯繫，並透過視訊教學。近期音樂會將於9月24日在台北國家音樂廳登場。