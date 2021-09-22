男人最在乎自己GG的大小，但沒跟別人比較過，怎麼知道自己是巨根，還是玉米筍。近日有醫師發文分享陰莖測量尺的使用方法，表示陰莖簡單分為7種尺寸，其中直徑介於2.2公分到3公分，都算是正常值，還曝光巨根的尺寸，而且僅5%人才有。

北醫附醫院泌尿科主治醫師陳偉傑及羅詩修在粉專「泌密會客室-陳偉傑醫師x羅詩修醫師」分享，指許多男性為了清潔方便、降低感染及發炎風險，因此選擇割包皮，而醫師在進行手術前，都會先測量陰莖的尺寸，才能決定使用哪種包皮槍。

醫師指出，陰莖測量尺上有7個大小不同的洞，分別是1公分、1.4公分、1.8公分、2.2公分、2.6公分、3公分及3.4公分，且要在未勃起的狀態進行測量，只要將陰莖測量尺套在陰莖上，就能量出陰莖的直徑，一般人介於2.2公分至3公分，而1.4公分至1.8公分基本上是小朋友的尺寸，此外，直徑3.4公分僅5%人才有。

而怎樣的尺寸才算粗，醫師則表示，他們開槍過的1548位患者中，近一半（49.5%）都是使用26號（2.6公分）的尺寸，因此只要是2.6公分以上的尺寸，就算是擁有巨根，「超過這個尺寸的人，基本上可以驕傲一下！」，更笑著說「只要是讓泌密會客室動用到最大size的槍，泌醫就會頒『最大槍認證』證書」，還有網友割完包皮後真的收到證書，還將此事分享至Dcard，引發討論。