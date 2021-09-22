振興五倍券今（22日）上午9點開放數位綁定，民眾踴躍搶進登記，大量流量湧進也造成官網大當機，網友看數位五倍券剛開放，民眾反映熱烈，「這次不會有那麼多人搶紙本吧？」。底下留言卻認為紙本的優惠還在後頭，「上次一堆店因為不找零，想出很多促銷搶紙本」、「想太多，搶到爆好嗎」。

數位五倍券開放綁定首日，迫不及待的民眾蜂擁進「五倍券共同平台」，導致9點官網一開放登記，就出現亂碼、轉圈圈Loading的畫面，且不僅官網，由於銀行的各項加碼備受民眾關注，包含中信、富邦等多家銀行在內的五倍券專區也出現當機的情況。

數位綁定首日，就出現許多民眾瘋搶，1名網友在PTT發文，數位有這麼多優惠，紙本應該領的人相對較少，「這次不會有那麼多人搶紙本吧？」。

貼文曝光後，網友看了回應，「為了衝比例，搞出一招數位不能反悔，但紙本券才是多數，店家一定要給優惠」、「紙本優惠只會越搶越多，隨時可以combo」、「紙本優惠應該會比較多，數位還限額，雖然比去年的名額多，但還是有限」、「五倍券數位看起來好像優惠多，但一堆任務要解，比去年三倍搞得更複雜還不能跳船，看起來更像讓你知難而退」。

1名網友分析，去年振興券拿紙本的比例約92%，他猜今年應該大概90%，用數位綁定要先花完5000元，才能拿到優惠，紙本是先拿到後慢慢花，兩者感覺不太一樣；而這次數位綁定送300至800元的回饋，但商家會推一些1000元紙本買1500元的活動，隨便都超過800元。