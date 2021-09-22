首次參加夏季奧運就奪得銅牌、外號「小清新」的空手道國手文姿云，與前經紀公司「弘特舞蹈」有合約糾紛，提告要求排除侵害人格權，並求償尚未支付的代言費。台北地院審結，22日判文勝訴，弘特並須支付35萬餘元。

文姿云提告主張，她與弘特原本簽約到2022年，利潤六四拆帳，後因雙方價值觀有落差，去年4月發律師函告知終止契約，但弘特仍對外宣稱是文姿云的經紀人，持續向廠商索討經紀費，遂請求弘特刪除臉書上「空手道文姿云經紀人」等字樣，並給付尚未支付的代言費用60萬元。

文姿云的律師戴家旭上次開庭說，文姿云是國家培育的國手，是台灣的資產，弘特卻像「恐怖情人」一樣糾纏，打電話投訴媒體，讓文姿云不堪其擾，影響訓練，弘特顯然想利用文的知名度，來提升自己的聲量。

弘特則認為，文姿云罔顧弘特過去動用人脈替她爭取的贊助，僅以「價值觀有落差」為由片面解約，毫無誠信可言。弘特負責人張詩弘曾受訪表示，對於被告感到很心寒，狠酸文姿云「應好好扮演運動員角色，如果沒有打這1年的官司，相信她的成績會更好。」