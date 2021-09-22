反萊豬醫師蘇偉碩先前堅決反對萊豬進口台灣，並在多場座談會公布萊克多巴胺對人體有害的數據，但竟被衛福部認定觸犯食安法向警方告發，蘇偉碩日前收到高雄地檢署傳票，22日雖然抵達地檢署門口，但他卻決定不進地檢署報到，要等候檢察官拘提、起訴，讓全民一起評斷是非。

蘇偉碩表示，為了爭取100％的言論自由，他不會主動向檢察官證明自己無罪，也不會主動到地檢署報到，而是會等候檢察官的拘提與起訴，並在法院公開審理時，聲請傳訊總統蔡英文和衛福部長陳時中擔任證人，用以證明萊豬確實有毒。

蘇偉碩強調，從即日起，他會全力為12月18日的反萊豬公投催票，直到被地檢署拘提、直到被法院判刑入獄為止，他也宣布，將展開「被告不知悔改，全台散布萊豬有毒言論」的宣講活動，請衛福部食藥署長吳秀梅繼續告發，給他一張又一張的傳票，反對萊豬進口的運動，一定要「不達目的，絕不放棄」。

另外，蘇偉碩認為，萊豬有毒是一個事實，科學見解不同，不應該在法院見，而是應該在立法院見，他再次向吳秀梅提出公開辯論的要求，針對萊克多巴胺是否對於人體腦部會產生與毒品類似的作用？空氣中、土壤中、都市廢水中是否因為開放萊豬而可能含有萊克多巴胺？以及萊克多巴胺是否對胎兒產生神經發育毒性的風險？希望相關辯論過程在立法院由新聞媒體全程直播，全民一起來評斷是非曲直。

活動現場有許多民間團體到場聲援蘇偉碩，聲勢浩大，蘇偉碩的妻子王文心表示，身為被告家屬和3個孩子的母親，並不後悔蘇偉碩的決定與作為，並且感謝所有到場聲援的朋友，呼籲民眾要捍衛下一代健康，對萊豬進口台灣「絕不讓步」。