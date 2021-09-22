冬山鄉公所打造的人工「大月亮」及「小行星」，吸引相當多遊客前往「賞月」。（胡健森攝）

花小錢也能帶來大收益，冬山鄉公所近兩年來配合中秋節推出的活動可說是最好的範例！冬山鄉公所去年趕在中秋節之前，花了30萬元在冬山火車站前做了一個會發出暈黃光亮、象徵著大月亮的藝術裝置，吸引了數萬遊客，今年公所再添增了一些星球元素，也更受歡迎，預期不到兩個月的時間，將可以為冬山鄉帶來超過2000萬元的經濟收益。

「賞月」是中秋節必備的節目，但如果天候不佳，夜空中看不到月亮怎麼辦？就只能以「人工」方式加上一點想像力來取代，去年冬山鄉公所在冬山火車站前打造了一顆又大又亮、落在地面上的「大月亮」，讓遊客能夠「就近賞月」，甚至還能靠在月亮上或是「擁抱月亮」擺出各式各樣的姿勢拍照打卡，比實際賞月更有樂趣。

今年鄉公所進一步在大月亮旁增加了土星、火星、水星、地球等8顆「小行星」，環繞在主角「大月球」的周邊當陪襯，入夜後當大月亮及一旁的小行星一同點亮時，更呈現出不同的「賞月」氣氛。

鄉公所這樣的設計也再度發揮磁吸效果，在4天的中秋連假期間，吸引了一波波的遊客進場與大月球及諸多小行星拍照，上星期六因為還有夜市助陣，當天晚上估計就吸引超過上萬名遊客前往朝聖，4天的連假至少吸引了超過2萬名遊客。

鄉公所表示，去年大約一個半月的活動時間總共吸引了約19萬人次的遊客，今年以這幾天的熱度來看，人數將是有增無減，以每人消費100元的保守估計，將可為冬山鄉創造約2000萬元的商機。