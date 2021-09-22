今年冬山鄉確定看不到滿天的風箏在天空飛舞的畫面了！主要原因仍是疫情搗亂，冬山鄉風箏節活動一延再延，如今農民已開始著手整地要施作綠肥，無法配合舉辦風箏節活動，不過鄉公所將在11月舉辦「輕旅遊」活動，邀約大家一起到冬山鄉騎自行車，輕鬆地飽覽當地的田園風光、品嚐在地美食，以及DIY體驗活動。

宜蘭地區每年只有一期稻作，因此長期以來冬山鄉公所都會在稻作收割結束後，利用農地閒置的時間舉行「風箏節」，邀請大家一起在稻田中放風箏，感受農村及童年的樂趣。

今年因為受到疫情影響，風箏節無法在原訂的暑假期間登場，鄉公所原本想在疫情趨緩後延後到8月底、9月初舉行，不料變異種的Delta病毒又搞得全台人心惶惶，活動只得繼續暫緩。

如今Delta疫情雖然已趨和緩，但今年的風箏節卻確定是辦不成了，原因是農民配合政府在休耕期間栽種綠肥，以及領取政府的補助，已經將原本乾涸的稻田陸續引入灌溉水並著手整地，田中變得泥濘不堪，無法讓民眾進入稻田中放風箏。

對於今年的風箏節被迫停辦，鄉公所感到相當遺憾，不過預計將在11月中旬，天氣更為涼爽的時候另外舉辦「秋高氣爽輕旅行」活動，邀請大家到冬山鄉騎自行車，好好地享受冬山鄉的田園之樂、參訪農園、茶園、品嚐在地美食，不僅輕鬆且多樂趣，非常適合全家人一同參與。

鄉公所表示，「秋高氣爽輕旅行」因活動內容相當豐富，除了騎乘自行車、另安排專人導覽、在地特色美食午餐、搭乘小船、保險、DIY活動等，因此採收費預約，只有兩個梯次，每梯次限額60人。