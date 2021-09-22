中國養老金融50人論壇22日發佈《中國養老金融調查報告(2021)》。從養老財富儲備方式來看，有50.81％的調查對象養老投資／理財的主要偏好是銀行存款，其次是商業養老保險的27.98％、銀行理財26.27％、房產21.69％與基金占比15.59％。

此外，有一些調查對象還參加了企業年金和職業年金，也有一些通過購買股票、信託產品、國債等進行養老財富儲備，但仍有15.92％的調查對象尚未進行任何養老財富儲備。

根據中新網引述該報告，受調對象在金融投資中上當受騙的比重呈下降趨勢，反映在打擊金融詐騙犯罪取得成效。調查結果顯示，15.6％的受調查者在金融投資中有過上當受騙的經歷。另對比2017、2020 年的調查受騙比例為30.3％與21.47％，反映出居民的反詐騙意識在提升。

在有上當受騙經歷的調查對象中，接近8成調查對象的受騙金額在1萬元（人民幣，下同）以內，其中41.56％的調查對象受騙金額在3000元以下。總體來看，大多數調查對象在金融投資中上當受騙的金額較低。