振興五倍券今（22）日開放數位綁定，有民眾搶先綁定也遇到不少問題，像是有人綁定郵局VISA金融卡，發現無法再改回紙本，求助「有人知道怎麼使用嗎？」，還有人綁定後才驚覺郵局戶頭裡並無存款，只能先存5000元進去才能使用。

網友在臉書「爆廢公社二館」發文，表示自己五倍券綁定郵局VISA金融卡，結果不知道怎麼用，也發現不能改紙本，求助網友詢問該如何使用。也有網友附和說，「我現在也很後悔綁在郵局，因為裡面一塊都沒有，我還共同綁定了我老公…」。

民眾數位綁定郵局後不知如何使用。（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

也有民眾數位綁定郵局VISA卡後，才發現戶頭必須有錢先消費。（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

有網友跳出來解釋，五倍券一旦綁定數位就無法改回紙本，「帳戶有錢才能刷，回饋方式看銀行規定」、「數位綁定都要先消費5000才會還5000」、「數位五倍券至少每月回饋一次。另至少需消費滿額7天後，才會發放回饋金，避免民眾退貨情形」。

綁定數位五倍券回饋要視各家銀行規定，「沒搞清楚怎麼用，就去綁定，這是什麼神操作？」留言串也不乏民眾表態要領紙本券，「支持紙本，我覺得紙本比較會幫助到小店家」、「紙本才有花錢的感覺」、「還是領『實體』紙本就不會那麼麻煩了」。