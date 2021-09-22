國民黨立委鄭正鈐今(22日)在立院質詢，抨擊政院3＋11報告不承認3＋11是破口，衛福部長陳時中則說，報告已經提出，要是覺得理由不好，就要舉出反證。至於萬華、蘆洲疫情從何而來？陳時中說，美國認為是從中國大陸來的。此事也在網路上引發網友熱議，更有網友看不下去狠嗆，「乾脆說從你家馬桶出來的好了」。

對於鄭正鈐質疑，到底5月份本土疫情爆發的破口是不是來自「3＋11」政策？為何行政院就是不願承認？蘇貞昌說「不可以承認」，「因為不是事實就不能承認」。陳時中則說，沒有證據證明是這個原因(指3＋11)，所以不是這個原因。

鄭正鈐追問，所以政院就是不曉得破口在哪嗎？如果不是3＋11造成破口，請問萬華、蘆洲疫情從何而來？要求行政院不該死鴨子嘴硬。未料陳時中卻說，諾富特的7個員工、3個家屬染疫後都沒有往外擴散，經檢驗1千多人，證明這一波有守住，「目前世界衛生組織正在調查源頭，而美國認為是從中國來的」。

陳時中說，他無法知道每一個感染源，所以有不明感染源，這可能從檢疫者、從偷渡者，有很多很多原因，「報告已經提出來了，已經講了理由，你要是覺得理由不好，或者是你不承認，那你就要舉出反證。」

此事也在PTT上引發網友熱議，許多網友紛紛表示，「在土裡啦」、「蟲洞過來的啦」、「偷渡客？別鬧了，台灣15年前偷渡客是很多沒錯，但近5年偷渡客一年不超過50個」、「這隻走鐘整個不演了，臉皮厚掰到底」、「不要每次質詢都講幹話」、「乾脆說從你家馬桶出來的好了」、「開始對外一致說法了，根本把人民當白癡耶」、「病毒從天而降！」

有些網友則說，「笑死，基因定序不就一樣嗎，還不明咧」、「那我就問當初嘴陪雙北坐牢是誰喊的！當初你們認定的萬華是破口呢？怎麼不早說」、「好啊，那你現在取消所有防疫措施，反正不明感染源全世界都有嘛」、「笑死，還敢要求不滿意不明者提出反證」、「感染源不明，還不封城」。