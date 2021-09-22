隨著中央流行疫情指揮中心解除三級警戒，主計總處今天公布8月失業率、降至4.24％，依勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，今年8月各公立就業服務機構新登記求才人數11.5萬人，較上月增加21.84％，且平均每一位求職者有1.61個工作機會，較上月增加0.32個，顯見國內勞動力市場已逐漸復甦並提高徵才需求。

發展署認為，受惠於主要國家推動振興經濟政策，全球需求上漲帶動國內製造業的出口、外銷訂單等數據成長，讓製造業在今年8月徵才人數為5萬人，相較於上月成長24.92％，較去年同月成長10.29％。根據台灣經濟研究院公布的7月製造業景氣概況，景氣燈號已連續三個月呈現代表景氣揚升的黃紅燈，其中紡織業、橡膠製品製造業及塑膠製品製造業的出貨、市場需求暢旺。

發展署提醒，提供雇主最高3萬元、勞工2萬元的「安穩僱用計畫」，要在今年9月30日前完成僱用並加保，才符合申請資格，欲參加計畫的雇主及民眾，請加緊腳步。