台中市豐原區一名李姓男子多度偶遇一名吳女，吳女卻以為被跟蹤，甚至拍下李男的照片蒐證報警，李男則因違反社會秩序維護法遭罰1500元罰鍰，經李男提告，法官判定李男與吳女僅是擦肩而過，並無尾隨，撤銷處分。

判決書指出，60歲的李男控訴，他於2018年1月間於豐原區一間咖啡店喝下午茶，當時鄰桌的吳姓女子突然主動靠近向他說，「你認識我嗎？」李男否認後，吳女便拿出手機拍下李男的照片，沒來由地衝他說，「你跟蹤我！」

李男指出，事隔一月，他又三度在同間咖啡店與家裡附近的大賣場遇上吳女，吳女同樣拿著手機一直拍攝、指控，「你跟蹤我」，他為了不想被誤會，改前往另間賣場消費，卻又再度於門口撞見吳女，所幸該次並無與吳女對到眼，兩人沒發生衝突。

李男表示，後來有段時間都沒遇上吳女，正覺慶幸時，他又於2020年7月間在賣場遇到吳女，他當時正準備騎腳踏車離去，吳女卻追上來，把手機對著他拍攝。

李男說，在今年5月間，他在家門口倒垃圾時又遇上吳女，吳女便以「被跟蹤」為由報警，經警方調閱監視器，依違反社會秩序維護法，跟追他人為由裁罰1500元罰鍰。

李男不滿遭裁罰，憤而提出異議，台中地院法官認定，李男住在豐原，家裡附近、路口是人人皆可通行之處，與吳女偶遇並無違法，且透過監視器畫面，難判李男有用尾隨、守候的方式接近對方，因此撤銷處分。