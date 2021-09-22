若想談一段能讓彼此成長的戀愛，如何挑選合適的人選是最重要的關鍵，搜狐網命理專欄點名，生肖屬羊、狗、雞、蛇的女性面對感情總是很盲目，壓根不清楚哪種相處模式或對象最適合自己，導致常常愛錯人。

▍1.生肖羊

屬羊女在感情中非常盲目，常常猶豫不決，對自己的擇偶標準總是不清楚，若遇到有感覺的對象就會主動付出，容易投入太多感情，最後卻被傷害得體無完膚。她們認為只要是真心相愛，一切問題都可以克服，殊不知有些難題是克服不了的，盲目的愛常常讓她們被傷很深。

▍2.生肖狗

屬狗女常常在感情中迷失方向，總是很羨慕別人幸福美滿的愛情，不知道自己該如何尋找另一半，若不是單戀，就是不喜歡的人不斷地追求她們，這讓屬狗女感到焦頭爛額，苦不堪言，屬狗女的迷茫追根究柢是因為太盲目。

▍3.生肖雞

屬雞女在感情中很自我，凡事都只為自己著想，根本不在乎對方的感受，正因思想狹隘，不願站在別人的角度去考慮問題，因此總是愛得很迷茫，就連另一半也看不出她們的真心，每段戀情都會不了了之。

▍4.生肖蛇

屬蛇女對自己沒什麼自信，導致在戀愛中很敏感，總覺得自己不夠好，所以沒人愛自己也是正常的，想法非常悲觀。她們不知道什麼類型的人最適合自己，因此在擇偶時，總像無頭蒼蠅一樣躲躲閃閃，導致難以獲得幸福，也找不到真愛。