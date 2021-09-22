桃園市上周通過「桃園市高級中等以下學校教師諮商輔導支持體系設立辦法」，近年教學方法不斷更新，教師身在教育第一現場，壓力難免變大，為此教育局編列190萬預算與國北教大合作，提供全市約1.3萬名教師專業心理諮商服務，當教師們強力後盾。

教育局綜合規畫科長林光偉表示，與國北教大心理諮商暨健康促進研究中心協議以1小時2500元諮商費用，提供教師心理諮商需求，先詢問再由心理師評估是否預約個別諮商，每位教師有6至8次免費諮商可使用，諮商費全由公部門支付，首年預算190萬元，其中50萬元是教育部補助。

林光偉指出，教師諮商輔導辦法通過前，教師需要自行到醫療院所預約心理諮商，現有直接管道又有公費補助，對教師來說是一大福音。加上近期疫情期間，教師要面臨教學方法改變、科技產品的運用，更要面對家長的憂心，有壓力都很歡迎預約諮商，自6月開辦起已有41名教師預約個別諮商，其餘採線上諮商、團體課。

另外，教育局於2013年起結合國中小退休校長的人力成立教師關懷專線服務中心，每周一到周五上班時間可協助教育現場第一線教職員工排解各種疑難雜症，如班級經營、管教輔導、生涯規畫等問題，現有31位退休校長在服務。

教育局長林明裕表示，教師諮商輔導法可提供教師更全面性的服務資源，維護教師心理健康，若有教職員工遇有困擾，可拿起話筒撥打02-6639-6688＃86001專線直接與國立臺北教育大學心理諮商暨健康促進研究中心預約諮詢，或可撥打0800-520-928「我愛您928」教師關懷專線訴說心聲。