信義房屋美術園道店專案經理王保富房仲資歷10年，但在入行前，他其實就讀與房地產完全無關的觀光科系，更曾赴日本攻讀碩士，返國從事房仲業務，會善用日文優勢，積極服務台中地區的日本客戶，從業期間不僅常獲服務品質獎，日前也順利晉升店主管。

王保富說，在日本留學夢時，還獲選日本扶輪社米山獎學金，拿到了北海道札幌國際大學觀光碩士學位。返台後，本就想投入挑戰性高的業務工作，但考量家人想法，仍先進入日商公司2年多，但他想挑戰房仲工作心意不變，毅然決然辭職，轉投入信義房屋。

無論是靠自己出國留學、挑戰業務工作，乃至於服務客戶，王保富自認都屬於「有夢想就要堅持達成的人」。而從業過程中秘訣無他，除了多學習，也要多傾聽客戶、了解需求。又因專精日文，台中地區偶爾有日本客戶時，王保富都會協助溝通接洽。令他印象深刻的是，曾有一對日本夫妻因小孩要到台中讀大學，經人介紹信義房屋有位會日文的房仲，最後也順利在1個月之內買到適合的房子。

今年第二季王保富剛選上店主管，未來接任分店，他也希望秉持「你好，我才會好」的座右銘，鼓勵同仁追求服務品質，最終讓負責範圍內的社區越來越好。例如現在美術園道店除了協助周邊社區舉辦區權會及聖誕活動外，每周一與周五的中午、下午放學時段，還會安排人力協助附近國小站導護，希望透過微薄力量幫助更多人。