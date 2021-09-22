台南市政府消防局第二隊救災救護大隊22日辦理強化高樓防火管理制度及「無線電移動式轉播機」測試。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局第二隊救災救護大隊22日辦理強化高樓防火管理制度及「無線電移動式轉播機」測試。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

當高樓災害發生時，對於搶救上有一定的困難，有鑑於此，台南市政府消防局第二隊救災救護大隊22日針對麻豆區3棟大樓，辦理強化高樓防火管理制度及「無線電移動式轉播機」測試，減少大樓內部救災無線電通訊死角問題。

第二大隊長丁春能今天率領所屬麻豆、下營、六甲、官田等曾文區4個消防分隊共同派員聯合場勘。

丁春能表示，這次針對麻豆戲院出租宿舍綜合大樓、麻豆示範國宅大廈及麻豆喬英社區大樓，由消防同仁會同大樓管理權人及消防檢修公司聯合實地進行場所場勘，針對場所內各項危險因子診斷，另抽測防火管理自衛消防編組運作情形及消防安全設備操作程序。

麻豆分隊有配發一台「無線電移動式轉播機」，今天分隊長廖鼎鈞擔任測試人員，運用這台轉播機實測大樓內部救災無線電通訊情形，凸顯大樓內部救災無線電通訊死角問題，避免救災人員入室搶救有無線電訊號收訊不良情事。

丁春能說，面對南科附近城鎮人口日益增多，未來周邊如麻豆建物居住型態的改變，高樓災害複雜化是消防員必須面對的課題，除平時的防火防災宣導，以及大樓防火管理落實外，更需加強同仁對高樓搶救的各項應變能力。

丁春能提到，今天發現1棟出租宿舍綜合大樓未設管理委員會，故也建議他們盡快籌設，以能因應大樓各項設備、設施及相關的防火作為。