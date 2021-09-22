全球汽車座椅和電子電氣技術廠李爾公司(NYSE：LEA)今日宣布與胡連(6279)簽署最終合資協議，兩家公司將成立合資公司，透過合資公司達成垂直整合，李爾將藉由胡連跨入大陸市場，胡連董事長張子雄表示，此項合作案將是胡連進軍國際市場邁出重要的一步，有助於胡連全球化佈局，並為公司營運增添新動能。

李爾為連接線束廠，是全球汽車座椅和電子電氣技術廠商，技術產品及服務覆蓋全球主要汽車製造廠，全球總部位於美國密歇根州南菲爾德，亞太及大陸總部位於大陸上海；胡連為端子連接器廠，目前在歐洲、美國、大中華區和東南亞設有銷售團隊，並在南京和東莞以及越南和印度尼西亞擁有具成本競爭力的生產基地，在新能源汽車連接器和高速傳輸連接器領域，胡連也積極佈局，目前是大陸地區自主品牌車廠及合資車廠重要汽車端子連接器供應商。

大陸居全球最大汽車市場，也是全球領先的電動汽車市場，李爾自1996年進入大陸以來，結合全球工程能力和本地知識及資源優勢，為大陸整車廠商提供技術領先、成本優化的汽車座椅和電子電氣解決方案。目前李爾在大陸擁有48家製造工廠；大陸市場業務已成為李爾全球業務的重要組成部分。

由於胡連深耕汽車端子連接器產品多年，在大陸自主品牌廠及合資車廠市佔率逐年提升，看好胡連產品技術力，李爾決與胡連成立合資公司，藉由雙方在線束及端子連接器整合，以及李爾在全球汽車廠、胡連在大陸市場互補，全力搶攻汽車市場。

張子雄表示，雙方的合作將提升胡連在汽車連接器領域的市場地位，優化我們現有產品和技術創新能力，透過產業垂直整合，胡連的連接器零組件將進入國際汽車製造商供應鏈，成為世界級的產品供應商，為客戶帶來高品質的產品和價值。

李爾連接器系統業務全球副總裁Enrique Orta表示，合資公司的成立將積極推動連接器系統業務的增長，提升我們線束業務的競爭力。與胡連的合作讓我們能夠發揮各自的獨特優勢，整合可擴展製造能力，實現成本節約和新品聯合研發，為客戶提供技術創新、質量可靠，以及具有成本競爭力的連接器系統解決方案。

李爾和胡連預計在2021年第4季度獲得監管部門批準後，合資公司將成立於大陸揚州，合資公司的建立將迅速擴大李爾的垂直整合能力，為全球汽車製造商設計和生產一系列用於當前和未來車輛架構的連接器系統產品。

李爾亞太電子電氣業務副總裁孫逸表示：合資公司的建立，將利用胡連現有的連接器系統產品與李爾強大的電氣架構系統，以及我們和全球汽車製造商穩固的合作關系，進一步構建強大的高品質創新產品體系。